Ripuliscono casa di una defunta di Sulmona e portano via tutti i preziosi | orologi e gioielli ritrovati a Palma di Montechiaro
Durante una perquisizione domiciliare a Palma di Montechiaro, sono stati recuperati gioielli e orologi dal valore di circa 50 mila euro, appartenenti a una donna defunta di Sulmona, in Abruzzo. Il materiale è stato rimosso durante un intervento di ripulitura della casa, in conformità con le procedure legali. La vicenda evidenzia l'importanza di procedimenti ufficiali per il ritrovamento e la gestione di beni di valore.
I gioielli sono stati ritrovati a Palma di Montechiaro, a margine di una perquisizione domiciliare. Sono quelli - dal valore di circa 50 mila euro - appartenuti a una donna defunta di Sulmona in Abruzzo. A essere indagati due palmesi, di 69 e 61 anni. Gli stessi che avevano fatto, per conto dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Svaligiano casa di signora defunta con la scusa delle pulizie, indagati marito e moglie palmesi - sono indagati per aver "ripulito” casa di una signora appena defunta portando via 50mila euro tra gioielli e preziosi ... grandangoloagrigento.it
