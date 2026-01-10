Ripuliscono casa di una defunta di Sulmona e portano via tutti i preziosi | orologi e gioielli ritrovati a Palma di Montechiaro

Durante una perquisizione domiciliare a Palma di Montechiaro, sono stati recuperati gioielli e orologi dal valore di circa 50 mila euro, appartenenti a una donna defunta di Sulmona, in Abruzzo. Il materiale è stato rimosso durante un intervento di ripulitura della casa, in conformità con le procedure legali. La vicenda evidenzia l'importanza di procedimenti ufficiali per il ritrovamento e la gestione di beni di valore.

Robot che puliscono casa, video generati senza attori, app mediche che bypassano gli ospedali: cosa ci aspetta nel 2026 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.