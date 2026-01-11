Strage Rapido 904 ecco il verbale del pentito | Ora la verità
Nel verbale del pentito riguardante la strage del Rapido 904, emerge una testimonianza sulla guida della vettura utilizzata per trasportare l’esplosivo. Il testimone afferma di aver condotto la Bianchina coinvolta nell’attentato, indicando anche un possibile coinvolgimento dei servizi segreti. Questa dichiarazione apre nuovi spunti di approfondimento sulla vicenda, contribuendo a chiarire alcuni aspetti ancora oscuri di uno degli eventi più discussi della storia italiana.
Dice di aver guidato la Bianchina usata per trasportare l?esplosivo della strage del Rapido 904. Poi sostiene di essere a conoscenza di una sorta di pressing esercitato dai servizi segreti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Strage del Rapido 904, a 41 anni dall’attentato i familiari chiedono ancora verità e giustizia
Leggi anche: Strage del Rapido 904, torna la pista della camorra: indagato Stolder
Strage Rapido 904, indagato il boss Raffaele Stolder dai pm di Firenze - Il boss di camorra Raffaele Stolder, 67 anni, risulta iscritto dalla procura di Firenze nel registro degli indagati per la strage del Rapido 904, il treno Napoli- rainews.it
Strage del Rapido 904: indagato l’ex boss camorrista Stolder/ Il nipote: “Fu contattato dai Servizi deviati…” - Facendo prima di tutto un passo indietro, è utile ricordare che la strage oggetto della nuova inchiesta risale al 1983, precisamente alla sera del 23 dicembre: una bomba esplose improvvisamente ... ilsussidiario.net
Rapido 904, la svolta: il boss Stolder indagato, faro sui Servizi deviati - Tornano le trame nere della prima Repubblica, gli accordi indicibili tra pezzi dello Stato e organizzazioni criminali, patti tra camorra, mafia e agenti dei servizi segreti deviati per destabilizzare ... ilmattino.it
Si è svolta ieri, nell’atrio della Stazione Centrale di Napoli, la cerimonia commemorativa per il 41° anniversario della strage sul treno Rapido 904, alla presenza del Sindaco di Napoli Gaetano ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #comunedinapoli #cr - facebook.com facebook
La Procuratrice Capo Beatrice Pilloud riferisce i primi esiti dell'inchiesta sulla strage di Crans-Montana: "Le ipotesi iniziali trovano oggi conferma. Tutto suggerisce che l'incendio sia scaturito da candele o fontane luminose collocate su bottiglie di champagne e x.com
