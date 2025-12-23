Strage del Rapido 904 a 41 anni dall’attentato i familiari chiedono ancora verità e giustizia

A 41 anni dalla strage del Rapido 904, familiari e istituzioni tornano a chiedere verità e giustizia durante la commemorazione dell'attentato. «Dopo 41 anni siamo ancora qui a chiedere verità e giustizia».Parole che non hanno perso forza né urgenza quelle pronunciate da Rosaria Manzo, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage del Rapido 904.

