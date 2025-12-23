Strage del Rapido 904 torna la pista della camorra | indagato Stolder
Il boss di camorra Raffaele Stolder, 67 anni, risulta iscritto dalla procura di Firenze nel registro degli indagati per la strage del Rapido 904, il treno Napoli-Milano su cui esplose un ordigno il 23 dicembre 1984 mentre transitava in Appennino, nella galleria tra Vernio (Prato) e San Benedetto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
