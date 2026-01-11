Crans-Montana gli sviluppi dell' inchiesta tra responsabilità e mancati controlli

L'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno, prosegue con nuovi sviluppi. Focus su eventuali responsabilità e mancanze nei controlli che potrebbero aver contribuito all'accaduto. Questo aggiornamento analizza le ultime novità, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sulla situazione, senza esprimere giudizi o sensazionalismi.

Gli sviluppi dell'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana, la notte di Capodanno, tra responsabilità e mancati controlli. Negli ultimi sei anni, nemmeno un passaggio per ispezionare il locale Le Constellation: il primo a rischiare ora è il Comune. Per quanto riguarda i titolari del bar, Jacques Moretti ora è in cella, la moglie ai domiciliari. Davanti ai pm ha ammesso di aver installato lui i panelli di schiuma fonoassorbente sul soffitto e che la porta sul retro la sera dell'incendio era chiusa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

