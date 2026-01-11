Crans Montana l' indagine si allarga | dalle prime ammissioni di Jacques Moretti ai mancati controlli delle autorità Cosa succede ora

L’indagine sulla tragedia di Capodanno al Constellation di Crans-Montana si estende, coinvolgendo ora anche l’amministrazione comunale. Dopo le prime ammissioni di Jacques Moretti e i sospetti sui controlli delle autorità, le autorità giudiziarie del Cantone del Vallese approfondiscono le responsabilità e le eventuali negligenze. Questa evoluzione segnala un approfondimento delle indagini, volto a fare chiarezza su un evento che ha causato 40 vittime.

A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli

La tragedia di Crans Montana, il dibattito in studio e il collegamento con Guy Chiappaventi

