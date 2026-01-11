Crans Montana l' indagine si allarga | dalle prime ammissioni di Jacques Moretti ai mancati controlli delle autorità Cosa succede ora
L’indagine sulla tragedia di Capodanno al Constellation di Crans-Montana si estende, coinvolgendo ora anche l’amministrazione comunale. Dopo le prime ammissioni di Jacques Moretti e i sospetti sui controlli delle autorità, le autorità giudiziarie del Cantone del Vallese approfondiscono le responsabilità e le eventuali negligenze. Questa evoluzione segnala un approfondimento delle indagini, volto a fare chiarezza su un evento che ha causato 40 vittime.
Si allarga all'amministrazione comunale di Crans-Montana il campo di indagine della procura generale del Cantone del Vallese sulla strage di Capodanno al Constellation in cui sono morte 40. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Crans-Montana, il mea culpa della vice sindaca: «Chiediamo scusa per i controlli mancati». Jacques Moretti punta alla scarcerazione, Jessica ai domiciliari per i figli
Leggi anche: Crans-Montana, Jacques Moretti fermato per la strage di Capodanno. La moglie resta libera mentre si allarga l’inchiesta sulle responsabilità
Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. La vicesindaca chiede scusa - Video - L'inchiesta si allarga ai mancati controlli da parte del comune; Crans-Montana, il gestore in cella: stretta sul “rischio fuga”; Crans-Montana, svolta nelle indagini: Jacques Moretti in custodia cautelare. Jessica Maric ai domiciliari con braccialetto; La strage di Crans, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli.
La strage di Crans, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli - Montana il campo di indagine della procura generale del Cantone del Vallese sulla strage di Capodanno al Constellation in cui sono morte 40 persone, tr ... msn.com
A più di una settimana dalla strage di Crans-Montana costata la vite a 40 persone, tra cui 6 teenager italiani, sono arrivate le scuse della vicesindaca di Crans-Montana per i mancati controlli https://shorturl.at/jG7AR - facebook.com facebook
La tragedia di Crans Montana, il dibattito in studio e il collegamento con Guy Chiappaventi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.