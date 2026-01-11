Un'esplosione causata da una bombola di gas ha provocato una tragedia durante un matrimonio a Islamabad. L’incidente, avvenuto all’alba, ha causato la morte degli sposi e di altri familiari presenti alla cerimonia. La notizia ha suscitato grande dolore e preoccupazione nella capitale pakistana, evidenziando i rischi legati alla sicurezza degli impianti domestici in contesti festivi.

Tragedia in Pakistan, l’esplosione all’alba. Una festa di nozze si è trasformata in tragedia nella capitale del Pakistan. All’alba di domenica, un’esplosione causata da una bombola di gas ha devastato un’abitazione nel settore G-72 di Islamabad, provocando la morte di almeno otto persone, tra cui una coppia di sposi novelli, e il ferimento di altre undici. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’esplosione è avvenuta mentre gli ospiti si trovavano ancora all’interno della casa, dove gli sposi avevano trascorso la notte dopo i festeggiamenti. Il boato ha causato il crollo del tetto e il parziale collasso della struttura, intrappolando numerose persone sotto le macerie. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Strage a un matrimonio a Islamabad: esplode una bombola di gas, morti gli sposi e altri familiari

