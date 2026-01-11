Strade ghiacciate sull' Etna tratte in salvo due famiglie con un neonato

Nel tardo pomeriggio, i tecnici del soccorso alpino e speleologico della stazione Etna Nord sono intervenuti a Piano Provenzana per soccorrere due famiglie con bambini e un neonato, rimaste bloccate a causa delle strade ghiacciate e di guasti ai veicoli. L'intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza di persone in difficoltà nelle condizioni meteorologiche e stradali di questa zona.

Nel tardo pomeriggio i tecnici della stazione Etna Nord del soccorso alpino e speleologico sono intervenuti a Piano Provenzana per soccorrere due famiglie con bambini e un neonato rimaste bloccate a causa di guasti ai veicoli e delle difficili condizioni della viabilità.

Tormenta di neve sull’Etna, soccorse due famiglie a Piano Provenzana - Intervento del Soccorso Alpino Siciliano nel tardo pomeriggio di oggi (11 gennaio) a Piano Provenzana, sull’Etna, dove due famiglie con bambini e un neonato sono rimaste bloccate sotto una forte torme ... msn.com

