Strade ghiacciate e pericolose in montagna
In questa mattina, molte strade della montagna piacentina si presentano ricoperte di ghiaccio, rendendo la circolazione rischiosa. Le condizioni, segnalate dall’Alta Valdarda, richiedono attenzione e prudenza. È consigliabile informarsi sulle eventuali restrizioni e adottare comportamenti adeguati per garantire la sicurezza di tutti gli utenti.
Mattinata di ghiaccio su molte strade della montagna piacentina. Dall'Alta Valdarda arrivano segnalazioni di strade pericolose. Anche alcune lamentele, per la mancanza di sale, ad esempio lungo il collegamento tra Vernasca e Bardi, sul confine piacentino con il parmense. Nella notte trascorsa, la.
