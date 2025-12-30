Ritrovato sano e salvo il turista disperso sull' Etna

È stato ritrovato in buone condizioni il turista disperso sull’Etna, sul versante nord, vicino al Rifugio Citelli. Le squadre di soccorso, composte dal soccorso alpino di Nicolosi, vigili del fuoco e guardia di finanza, hanno condotto con successo l’operazione di recupero nella zona della Serra delle Concazze. La situazione è sotto controllo e il visitatore è stato riportato in salvo.

I volontari del soccorso alpino di Nicolosi, coadiuvati dai vigili del fuoco e dai militari della guardia di finanza, hanno recuperato il turista disperso sul versante nord dell'Etna, nei pressi del Rifugio Citelli, in zona Serra delle Concazze (Etna Nord). L'uomo è stato tratto in salvo.

