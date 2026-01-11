Stellantis incendio nel perimetro esterno | si indaga sulla cause

Sabato sera si è verificato un incendio nel perimetro esterno dello stabilimento Fca di Pratola Serra. Fortunatamente, nessun danno significativo è stato registrato e le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incendio. La situazione è sotto controllo e non sono stati segnalati rischi per la sicurezza delle persone o delle strutture vicine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura ma per fortuna nessun danno rilevante per il principio d’incendio accaduto sabato sera nel perimetro esterno della Fca di Pratola Serra. La clonna di fumo causata dell’incendio di un mezzo all’esterno della struttura industriale ha richiesto l’intervento dei Vigii del Fuoco. Fiamme domate in pochi minuti. Saranno proprio i Vigili del Fuoco a dover accertare le cause dell’incendio. Verifiche necessarie per accertare l’origine dell’incendio e valutare eventuali danni alla struttura. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Stellantis, incendio nel perimetro esterno: si indaga sulla cause Leggi anche: “Mai avuto problemi”. Chiara muore nel sonno a soli 18 anni. Si indaga sulla medicina Leggi anche: Giallo sulla scomparsa della 27enne Tatiana Tramacere nel Salento. Si indaga per istigazione al suicidio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Incendio a Pratola Serra, fiamme allo stabilimento ex Fca di Stellantis; Incendio allo stabilimento Stellantis di Pratola Serra: intervento rapido dei vigili del fuoco; Incendio a Pratola Serra: in fiamme lo stabilimento Stellantis; Incendio a Pratola Serra, in fiamme lo stabilimento ex Fca di Stellantis. Incendio a Pratola Serra, in fiamme lo stabilimento ex Fca di Stellantis - Paura in serata nel perimetro esterno dello stabilimento ex Fca di Stellantis di Pratola Serra. msn.com

Incendio alla Stellantis di Pratola Serra: a fuoco un porter esterno - Momenti di apprensione nella serata di sabato 10 gennaio a Pratola Serra, dove è stato segnalato un principio di incendio all’interno del complesso dell’ex FCA. orticalab.it

https://www.binews.it/attualita/incendio-alla-stellantis-di-pratola-serra-fiamme-domate-dai-vigili-del-fuoco/ - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.