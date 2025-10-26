Mai avuto problemi Chiara muore nel sonno a soli 18 anni Si indaga sulla medicina

La Procura di Treviso ha aperto un’ indagine sulla morte di Chiara Zardo, la 18enne trovata senza vita sabato mattina nell’abitazione di famiglia a Pederobba. L’obiettivo è chiarire ogni passaggio delle ultime ore e accertare, con metodo, le cause del decesso. Disposta l’ autopsia, la salma è stata trasferita all’ obitorio di Montebelluna e trattenuta dall’ autorità giudiziaria in attesa degli accertamenti medico-legali. Una sequenza di atti necessaria, che dovrà tradursi in risposte puntuali per la famiglia e per la comunità sotto choc. Al momento, l’unico elemento fermo è il malore nel sonno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it