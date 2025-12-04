Giallo sulla scomparsa della 27enne Tatiana Tramacere nel Salento Si indaga per istigazione al suicidio

Non si hanno più notizie dal 25 novembre di Tatiana Tramacere, studentessa 27enne di Nardò in provincia di Lecce. Al momento la famiglia è stata “solo informata” ma non ha ricevuto “nessuna notifica”- confermano fonti vicine ai genitori – dell’apertura di un procedimento d’ufficio: con l’ipotesi accusatoria di istigazione al suicidio, aperto dalla Procura di Lecce. Lo ricostruisce l’Ansa. Dell’apertura dell’inchiesta con questa tipologia di reato parlano alcuni giornali. Nelle scorse ore è stato sequestrato il telefonino di un amico di Tatiana, un ragazzo di 30 anni, il romeno Dragos, che avrebbe incontrato Tatiana la sera del 24 novembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giallo sulla scomparsa della 27enne Tatiana Tramacere nel Salento. Si indaga per istigazione al suicidio

