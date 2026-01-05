Il giallo di Raoul Bova allo speciale Affari Tuoi | Stefano De Martino lo aveva annunciato ma non è tra gli ospiti

Raoul Bova non prenderà parte allo Speciale Affari Tuoi dedicato alla Lotteria Italia, in programma il 6 gennaio 2026 su Rai 1. Stefano De Martino aveva annunciato la sua presenza, ma l’attore non sarà tra gli ospiti della puntata, che si preannuncia senza ulteriori sorprese in questo senso.

Raoul Bova non è più nella lista degli ospiti di Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia, la puntata del game show in programma per il 6 gennaio 2026, in diretta su Rai 1. L'attore era stato annunciato da Stefano De Martino e Herbert Ballerina solo 3 giorni fa: cosa è successo?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

