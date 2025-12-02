Chi era Nicky Pende l’ex marito di Stefania Sandrelli e padre del figlio Vito | Gerard Depardieu mi mise in crisi

Nicola Pende, meglio noto come Nicky, è stato il marito di Stefania Sandrelli. “ Nicky è uno studente in medicina, appartiene a una famiglia della Roma bene, adora lo sport, ama il ballo, è pieno di entusiasmo. Occhi chiari, capelli corti, ricciolini biondi ”, scrivevano i giornali che lo dipingevano come fosse stato un attore. Nicky Pende e Stefania Sandrelli si sposano giovanissimi, lui 28 anni e lei 25, nel 1972. Nel 1974 nasce il figlio Vito Pende, anche lui oggi medico come il padre. Il matrimonio finisce nel 1976, dopo solo quattro anni. “ Lo sposai per amore, sapeva che mi fidavo di lui in tutto, certa che sarebbe stato un bravo medico, un bravo marito e un bravo padre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi era Nicky Pende, l’ex marito di Stefania Sandrelli e padre del figlio Vito: “Gerard Depardieu mi mise in crisi”

