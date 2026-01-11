Baci rubati e gelosie | cosa successe davvero tra Sandrelli De Niro e Depardieu sul set di Novecento

Nel 1976, durante le riprese di Novecento, Stefania Sandrelli si trovò coinvolta in un complesso intreccio di rapporti con Gérard Depardieu e Robert De Niro. Questa vicenda, spesso raccontata con toni sensazionalistici, nasconde aspetti più sfumati e reali di un’esperienza condivisa tra attori in un contesto cinematografico intenso e articolato. Di seguito, analizziamo fatti e dettagli di quella stagione, cercando di ricostruire una narrazione fedele e ob

Nel 1976, sul set di Novecento, Stefania Sandrelli si ritrovò al centro di un vivace triangolo artistico con  Gérard Depardieu, Robert De Niro e lei. Cinquant’anni dopo, il racconto di quell’esperienza restituisce non solo il clima irripetibile di un kolossal d’autore, ma anche la chimica che legò i tre attori sotto lo sguardo di Bernardo Bertolucci. Sandrelli racconta a Repubblica, che Bertolucci la vuole per il ruolo di Anita, la maestrina, e tra loro nasce subito un’intesa profonda. Ma è sul set che il film prende davvero forma come comunità, e lì emergono i rapporti con i due protagonisti maschili, molto diversi tra loro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

