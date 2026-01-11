A Roma Termini, la principale stazione della città, si sono verificati due episodi di aggressione che hanno coinvolto un uomo di 57 anni, rimasto gravemente ferito. La situazione nel luogo, spesso associato a problemi di degrado e spaccio di droga, evidenzia le criticità di sicurezza e ordine pubblico presenti nell’area.

Due brutali aggressioni e un uomo lasciato a terra in fin di vita. E' Termini, la stazione ferroviaria al centro della Capitale, sempre piu' teatro di degrado e spaccio di droga. Un 57enne è stato aggredito da un gruppo di persone, alle 22 di ieri, in via Giolitti. Il soggetto è in gravissime condizioni e si trova a lottare, tra la vita e la morte, in ospedale. Circa un'ora dopo un rider è stato aggredito e picchiato al lato di via Manin, sempre nella zona della stazione ferroviaria. In relazione a questi due episodi è intervenuta con un maxi blitz la polizia di stato. Sul posto Polfer, poliziotti del commissariato Viminale e agenti della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma Termini: due aggressioni alla stazione, grave un 57enne

