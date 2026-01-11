Due aggressioni vicino alla stazione Termini a Roma gravissimo un uomo

Nella zona della stazione Termini a Roma, si sono verificati due episodi di aggressione, con un uomo rimasto gravemente ferito. Da sabato sera, le forze dell’ordine hanno avviato un’ampia operazione per individuare i responsabili, intensificando i controlli nell’area. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità stanno lavorando per chiarire i fatti e garantire la sicurezza pubblica.

