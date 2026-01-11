Due aggressioni vicino alla stazione Termini a Roma gravissimo un uomo

Nella zona della stazione Termini a Roma, si sono verificati due episodi di aggressione, con un uomo rimasto gravemente ferito. Da sabato sera, le forze dell’ordine hanno avviato un’ampia operazione per individuare i responsabili, intensificando i controlli nell’area. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità stanno lavorando per chiarire i fatti e garantire la sicurezza pubblica.

Da sabato sera è scattata una vasta operazione delle forze dell'ordine nell'area per risalire ai responsabili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Due aggressioni vicino alla stazione Termini a Roma, gravissimo un uomo Leggi anche: Due aggressioni vicino alla stazione Termini di Roma, un uomo in fin di vita Leggi anche: Roma violenta, due aggressioni alla stazione Termini. Un uomo in fin di vita e un rider ferito Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Aggressioni alla stazione. Nigeriano esagitato si scaglia contro i viaggiatori; Capotreno aggredito: due persone arrestate, avevano rapinato un uomo poco prima; Gaetano, 32 anni in ferrovia: «Più aggressioni sui vagoni e in stazione ci sono zone dove di notte sale la paura»; Aggressione al capotreno, fermati due uomini. La violenza nata dopo una rapina. Due aggressioni vicino alla stazione Termini di Roma, un uomo in fin di vita - 15, in via Giolitti dove la vittima è stata picchiata da più persone ed è in gravi condizioni. msn.com

Uomo aggredito alla stazione Termini, è in fin di vita: quattro bloccati dalla polizia - Due aggressioni nella notte vicino alla stazione Termini: un uomo è in condizioni gravissime dopo essere stato picchiato da più persone, fermati quattro ... fanpage.it

Quarantenne insultato e aggredito con un’arma da taglio vicino la stazione di Taranto mentre passeggia con la compagna. Un episodio violento commesso da un gruppo di giovani, lo scorso 20 dicembre, che ha portato all'arresto di tre soggetti, tra i 18 e i 33 a - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.