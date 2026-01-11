Dopo tredici mesi di incertezza, Hatz ha rilevato Stanadyne, azienda di Castenedolo coinvolta in procedura di liquidazione dal fondo Cerberus. La nuova acquisizione segna una fase di rinascita per circa 100 lavoratori, che avevano affrontato un periodo difficile. Questa operazione rappresenta un passo importante per il rilancio del settore automotive locale e per la stabilità occupazionale dell’area.

Castenedolo (Brescia) – Tredici mesi fa, con l’annuncio della messa in liquidazione arrivato dal fondo statunitense Cerberus poco prima di Natale, era iniziato l’incubo per circa 100 lavoratori della ormai ex Stanadyne, azienda del settore automotive di Castenedolo. La salvezza, un anno dopo, è arrivata dalla Germania: il 5 gennaio, il Gruppo Hatz ha acquisito lo stabilimento bresciano, specializzato in sistemi di gestione del carburante diesel, sin dalla fondazione nel 1969. Saranno tutti integrati nel gruppo i 75 lavoratori rimasti, che, in questi 13 mesi, hanno mantenuto il presidio ai cancelli e l’attività nell’azienda, mentre, in parallelo, si lavorava per trovare possibili acquirenti per un’azienda solida, con il coinvolgimento di Regione e Confindustria Brescia, oltre che di politici e istituzioni locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stanadyne, dalla messa in liquidazione alla rinascita: Hatz rileva l’azienda e riassume

Leggi anche: PayCare lascia Monteriggioni, decisa la messa in liquidazione: 33 lavoratori a rischio

Leggi anche: CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGHE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN L.C.A. IN BLOCCO UNICO

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Stanadyne, dalla messa in liquidazione alla rinascita: Hatz rileva l’azienda e riassume - Castenedolo (Brescia) – Tredici mesi fa, con l’annuncio della messa in liquidazione arrivato dal fondo statunitense Cerberus poco prima di Natale, era iniziato l’incubo per circa 100 lavoratori della ... ilgiorno.it