squadre semifinali della supercoppa spagnola 2026

Le semifinali della Supercoppa spagnola 2026 vedono affrontarsi Barcellona e Real Madrid. La partita si svolgerà questa sera alle ore 20:00, offrendo un confronto tra due delle più prestigiose squadre del calcio spagnolo. L’incontro rappresenta un momento importante per il torneo, con l’obiettivo di determinare quale squadra accederà alla finale e si contenderà il titolo di questa edizione.

2026-01-11 20:00:00 Ecco quanto riportato poco fa: Barcellona e Real Madrid si incontrano stasera per un’altra classica finale di Supercoppa spagnola. I due giganti si sono fatti strada verso il gran finale della competizione in Arabia Saudita, dopo aver battuto rispettivamente sia l’Atletico Madrid che l’Athletic Bilbao. Quando queste due squadre si sono incontrate all’inizio della stagione della Liga, sono stati i Los Blancos ad avere la meglio, vincendo 2-1, con scintille e cartellini rossi mostrati nei minuti finali. Si spera che stasera ci sia più o meno lo stesso dalla secolare rivalità in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Barcellona-Athletic 5-0: Ferran Torres, Fermin, Bardghji e doppietta di Raphinhna. Catalani in finale di Supercoppa; Supercoppa di Spagna: il Real vince il derby con l’Atletico, sfiderà il Barcellona in finale; Barcellona in finale di Supercoppa spagnola: a Jeddah manita all'Athletic Bilbao; Il Real Madrid batte l'Atletico e vola in finale di Supercoppa: rivivi la diretta.

