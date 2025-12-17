Supercoppa Italiana 2025-2026 | date squadre e programma ufficiale

La Supercoppa Italiana 2025-2026, alla sua 38ª edizione, si svolgerà a Riyadh, in Arabia Saudita. La competizione vedrà la partecipazione di quattro squadre, con un formato di semifinali e finale. Ecco tutte le date, le squadre coinvolte e il programma ufficiale dell'evento.

Dove e quando si giocherà. La Supercoppa Italiana 2025-26, ossia la 38ª edizione della competizione, si disputerà in Arabia Saudita, a Riyadh, con il consueto formato a quattro squadre che prevede due semifinali e una finale. Tutti gli incontri sono in programma a dicembre 2025. Le date ufficiali sono le seguenti: Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 20:00 italiane, si giocherà la prima semifinale.. Venerdì 19 dicembre 2025, sempre alle 20:00 italiane, è in programma la seconda semifinale.. La finale tra le vincenti delle due sfide è prevista per lunedì 22 dicembre 2025 alle 20:00 italiane.

