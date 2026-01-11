Le squadre del terzo turno della FA Cup 2025/26 vedranno affrontarsi, tra le altre, Manchester United e Brighton & Hove Albion, entrambe provenienti dalla Premier League. La partita, in programma domenica, rappresenta l'inizio ufficiale della competizione per queste formazioni, segnando il primo passo nel percorso ad eliminazione diretta di questa storica coppa inglese. La sfida si preannuncia interessante per gli appassionati di calcio.

2026-01-11 18:02:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Manchester United e Brighton & Hove Albion inizieranno la loro stagione di FA Cup in un pareggio tutto Premier League nel terzo turno domenica. L’allenatore ad interim dello United Darren Fletcher dirige la sua prima partita casalinga, dopo aver iniziato il suo mandato con un pareggio per 2-2 in casa del Burnley mercoledì. Il Brighton ha esteso la sua striscia di imbattibilità a tre partite pareggiando 1-1 in casa del Manchester City la stessa sera. 101GreatGoals.com contiene notizie complete sulla squadra di Manchester United vs Brighton in Premier League e puoi seguire gli aggiornamenti testuali in tempo reale della partita qui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

