Spari in in pieno centro | scontro tra paranze Fermati tre minori e un maggiorenne

Nella notte tra l'11 e il 12 dicembre, nel centro di Napoli, si è verificato uno scontro tra gruppi di giovani, con alcuni colpi di arma da fuoco segnalati in piazza Carolina. Sul posto sono stati fermati tre minorenni e un maggiorenne. L'evento ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno approfondendo le cause e le dinamiche dell'incidente nella zona più centrale della città.

Era la sera tra l'11 e il 12 dicembre scorso quando al numero di emergenza delle forze dell'ordine furono segnalati "spari in piazza Carolina", nel salotto più esclusivo di Napoli, a ridosso del Palazzo di Governo dove lavora il prefetto, poco distante da Palazzo Salerno sede dell'esercito, da.

