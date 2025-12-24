Rapinato in pieno centro a Milano resta in carcere l' unico maggiorenne della baby gang | Capacità criminale elevatissima

Resta in carcere il ventenne che domenica scorsa, insieme a tre complici minorenni, ha rapinato e tentato di estorcere denaro a un ragazzo di 15 anni in zona corso Buenos Aires. Lo ha deciso il gip del tribunale di Milano, Tommaso Perna. "Capacità criminale elevatissima", scrive nella convalida. 🔗 Leggi su Today.it

