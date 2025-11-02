Spari da autoucciso 16enne | tre fermati

10.40 Un ragazzo di 16 anni è stato ucciso a Capizzi (Messina). Un altro giovane, di 22 anni, è stato ferito. I Carabinieri hanno fermato tre persone. A sparare sarebbe stato un ventenne. L'adolescente è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco nei pressi di un bar del centro. E' successo ieri sera. Era uno studente all'istituto alberghiero e figlio di una famiglia del luogo. I tre fermati sarebbero giunti sul posto in auto e il ragazzo che ha sparato sulla folla era assieme al fratello 18enne e al padre di 48 anni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it