Spari contro un uomo davanti alla propria abitazione | fermate tre persone

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Torre Annunziata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Napoli. L’operazione segue l’indagine sull’episodio di sparatoria avvenuto davanti a un’abitazione, che ha coinvolto un uomo. Le accuse riguardano i reati di omicidio premeditato e altri reati connessi. La vicenda si inserisce nel contesto delle attività investigative della Direzione Distrettuale Antimafia.

I militari della Compagnia di Torre Annunziata hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone gravemente indiziate dei reati di omicidio premeditato e di.

