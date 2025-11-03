Perugia due persone denunciate per ricettazione | fermate dopo furto su un' auto vicino a una scuola

Due persone denunciate per ricettazione dopo un furto su auto vicino a una scuola a Perugia. Refurtiva recuperata dalla Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Perugia, due persone denunciate per ricettazione: fermate dopo furto su un'auto vicino a una scuola

