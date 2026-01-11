Spalletti e il chiarimento sulla frase sui videini | Ecco a chi ho voluto rispondere Nessuna antipatia ma a volte si va oltre
Luciano Spalletti ha chiarito il significato delle sue recenti parole sui videini, precisando di aver voluto rispondere a determinate critiche senza suscitare antipatie. La sua dichiarazione sottolinea come, a volte, si vada oltre il semplice confronto, mantenendo comunque rispetto e compostezza. Questo intervento offre una lettura più chiara delle sue intenzioni, evidenziando l’importanza di un dialogo serrato ma rispettoso nel mondo del calcio.
. Le parole. Luciano Spalletti in conferenza stampa pre Juve Cremonese è tornato sulla frase dei videini e sulla polemica a distanza col giornalista Sandro Sabatini. FRASE SUI VIDEINI – «Mi è sembrato solo eccessivo quanto venuto fuori. Ho risposto a chi diceva che manca una gestione di chi deve fare cosa. Ma poi si vuole andare avanti. Perché a volte certe situazioni di campo, per capirle fino in fondo, bisognerebbe essere addetti ai lavori per averle vissute direttamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
