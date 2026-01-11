Spalletti e il chiarimento sulla frase sui videini | Ecco a chi ho voluto rispondere Nessuna antipatia ma a volte si va oltre

Luciano Spalletti ha chiarito il significato delle sue recenti parole sui videini, precisando di aver voluto rispondere a determinate critiche senza suscitare antipatie. La sua dichiarazione sottolinea come, a volte, si vada oltre il semplice confronto, mantenendo comunque rispetto e compostezza. Questo intervento offre una lettura più chiara delle sue intenzioni, evidenziando l’importanza di un dialogo serrato ma rispettoso nel mondo del calcio.

