Matri netto sulla nuova Juventus delle ultime gare | L’impatto di Spalletti va oltre i punti ecco chi prendere a gennaio per provare a rientrare nella corsa ai vertici Il nome

Matri analizza l’impatto di Luciano Spalletti sulla Juventus nelle ultime gare. Secondo l’ex attaccante, l’effetto del nuovo allenatore va oltre i risultati immediati e può influenzare la ripresa stagionale. In vista di gennaio, Matri suggerisce alcuni nomi chiave per rinforzare la rosa e migliorare le possibilità di tornare nella corsa ai vertici del campionato. Un’analisi sobria e puntuale sul momento attuale della Juventus.

Matri analizza l'impatto di Luciano Spalletti. L'ex attaccante bianconero ha le idee chiare su come far cambiare ritmo alla Juve a gennaio. La Juventus ha cambiato marcia sotto la guida di Luciano Spalletti, e le recenti vittorie contro Bologna e Roma hanno riacceso l'entusiasmo attorno al progetto tecnico condiviso con l'amministratore delegato Damien Comolli. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Alessandro Matri ha espresso parole di grande stima per il lavoro del tecnico di Certaldo, sottolineando come l'impatto dell'allenatore vada ben oltre la semplice media-punti, avendo saputo rivalutare l'intera rosa, dai veterani ai nuovi acquisti.

