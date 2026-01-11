Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese | Mercato? In un paio di posizioni siamo un po’ corti vedremo che succede Sulla frase dei ‘videini’…
Nella conferenza stampa pre-partita, l’allenatore Spalletti ha commentato le questioni di mercato, sottolineando alcune carenze nel reparto e la possibilità di intervenire. Ha anche risposto alle recenti dichiarazioni dei ‘videini’. Domani, la Juventus torna in campo contro la Cremonese allo Stadium alle 20:45, in una sfida valida per la Serie A.
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese: le sue dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match di Serie A Domani torna la Serie A e torna la Juve, attesa alle 20:45 dalla sfida contro la Cremonese allo Stadium. Nel giorno di vigilia, domenica 11 gennaio, Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alle 16:00 per presentare il match davanti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese LIVE: le sue dichiarazioni
Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti post Pisa Juve: «Per voi fino a due domeniche fa eravamo un po’ falliti e ora siamo un po’ campioni…Dentro la squadra c’è il desiderio di stare nella classifica che conta»
Juventus-Lecce, la conferenza di Spalletti: Mercato? Non ho bisogno di nulla; Il ballottaggio Openda-David, gli obiettivi e il Lecce: la conferenza stampa di Spalletti; Spalletti: Contro il Lecce non sarà facile. Possiamo ancora migliorare; Spalletti e il mercato: Vedremo con Ottolini, ma non ho bisogno di niente. Io sono venuto qua con dei patti e sono contento dei miei giocatori.
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese : le sue dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match di Serie A - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Cremonese : le sue dichiarazioni del tecnico alla vigilia del match di Serie A Domani torna la Serie A e torna la Juve, attesa alle 20:45 dalla sfida contro la Cre ... calcionews24.com
Spalletti in diretta, la conferenza stampa di Juve-Cremonese con tutte le dichiarazioni - La conferenza stampa dell'allenatore bianconero inizierà alle 16:00. tuttosport.com
Conferenza Spalletti, Juventus-Cremonese: il mister parla domani alle 16, recuperato Kelly - Conferenza Spalletti, quando parlerà il tecnico dei bianconeri per Juventus- juvelive.it
Conferenza stampa SPALLETTI pre JUVE-CREMONESE Su Chiesa penso che... La reazione ai videini...
| Alle 16:00 la conferenza stampa di mister Spalletti alla vigilia di #JuveCremonese Seguila LIVE su Juventus Play juve.it/JuventusPlay x.com
Il decreto Bollette, con la riduzione dei costi dell’energia per famiglie e imprese, rilanciato da Meloni in conferenza stampa, risulta bloccato Se il bonus una tantum da 55 euro per le famiglie più vulnerabili è certo, mancano le risorse per le misure a favore delle - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.