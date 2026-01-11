Nella notte di Capodanno, nel centro storico di Pavia, è stato denunciato un minorenne per il reato di ricettazione. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla segnalazione dell’individuo, che ora dovrà rispondere delle accuse. L’episodio si inserisce in un quadro di controlli mirati a garantire la sicurezza durante le festività.

Pavia, 11 gennaio 2026 - Per lui è scattata la denuncia, in stato di libertà, per il reato di ricettazione. Un ragazzo, ancora minorenne, è stato individuato dai carabinieri della Stazione di Pavia come un altro presunto componente della banda entrata in azione nella notte di Capodanno tra il centro storico e il quartiere periferico di San Lanfranco. In particolare, per le due spaccate ai danni della pizzeria da asporto “Da Orazio” e nella “Salumeteca” in piazzale Tevere, dopo aver già individuato e deferito alle autorità competenti tre presunti responsabili (due maggiorenni e un minorenne), ora i militari sono risaliti anche a un altro minorenne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccate la notte di Capodanno nel centro storico di Pavia: denunciato un altro minorenne

Leggi anche: Pavia, rissa di Capodanno: due giovanissimi picchiati in centro storico

Leggi anche: Pavia, due spaccate a ristoranti: identificati e denunciati tre giovani, uno è minorenne

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caos a Firenze: tavoli e sedie lanciate durante una rissa di Capodanno in centro; Spaccate in due locali la notte di Capodanno. Tre giovani nei guai; Ancora una spaccata in città, salone Illumina Hair Studio razziato a Capodanno; TREVISO | CENTRO E QUARTIERI, MESE DI FUOCO PER L’ESCALATION DI SPACCATE.

Spaccate la notte di Capodanno nel centro storico di Pavia: denunciato un altro minorenne - Trovato dai carabinieri in possesso dei due cellulari e del tablet rubati nella pizzeria da asporto “Da Orazio” e nella “Salumeteca” in piazzale Tevere ... ilgiorno.it