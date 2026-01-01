Pavia rissa di Capodanno | due giovanissimi picchiati in centro storico

A Pavia, nel centro storico, due giovani sono stati coinvolti in una lite scoppiata poco dopo la mezzanotte di Capodanno. L’incidente ha portato a una breve colluttazione tra alcuni partecipanti ai festeggiamenti, trasformando i consueti momenti di festa in un episodio di violenza. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause e determinare eventuali responsabilità.

Pavia, 1 gennaio 2026 - Poco dopo la mezzanotte i festeggiamenti per il nuovo anno si sono trasformati in discussione, degenerata in spintoni e pugni. Due ragazzi, di 17 e 18 anni, sono stati soccorsi in corso Strada Nuova, nel pieno del centro storico pavese, verso mezzanotte e mezza. Sul posto è intervenuta in codice giallo un'ambulanza della Croce Rossa di Pavia e sono arrivati anche i carabinieri, impegnati nei controlli disposti per mantenere la sicurezza in un centro comunque non troppo affollato, con molti bar e locali rimasti chiusi e la festa pubblica per il veglione organizzata nel cortile teresiano dell'università anziché in piazza della Vittoria.

