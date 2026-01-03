Pavia due spaccate a ristoranti | identificati e denunciati tre giovani uno è minorenne

A Pavia, durante la notte di Capodanno, i carabinieri hanno individuato e denunciato tre giovani, uno minorenne, ritenuti responsabili di due furti con scasso ai danni di ristoranti locali. Le indagini hanno portato all'identificazione dei responsabili, contribuendo a garantire la sicurezza nel territorio.

Pavia, 3 gennaio 2026 - Sono stati individuati dai carabinieri come i presunti responsabili di due spaccate, ai danni di altrettanti ristoranti a Pavia, nella notte di Capodanno. Si tratta di tre giovani, tra i quali uno ancora minorenne, che sono stati quindi denunciati alle competenti autorità giudiziarie, per l'ipotesi di reato di furto aggravato. I carabinieri della Stazione di Pavia hanno avviato le indagini a seguito delle denunce sporte dai ristoratori, di due diversi locali affacciati sullo stesso piazzale Tevere, nel quartiere periferico di San Lanfranco. Due colpi identici, messi a segno nell'arco di pochi minuti l'uno dall'altro, nella stessa piazza, con il medesimo piano: mandate in frantumi le vetrine, presi i soldi lasciati come fondo cassa.

