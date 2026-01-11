Sestriere la Torre Rossa sotto sequestro per irregolarità negli impianti antincendio

La Torre Rossa di Sestriere è stata sottoposta a sequestro dalla Questura di Torino a causa di irregolarità negli impianti antincendio. La misura mira a garantire la sicurezza degli utenti e a verificare le conformità normative. La situazione è attualmente sotto controllo e si attendono interventi per la regolarizzazione delle verifiche di sicurezza.

Torino, 11 gennaio 2026 - La Torre Rossa di Sestriere è stata posta sotto sequestro dalla Questura di Torino per irregolarità legate alla sicurezza. La torre, uno dei simboli storici della celebre località sciistica, ospita un hotel a tre stelle gestito da dalla catena Aurum Hotels. La struttura è stata sequestrata preventivamente perché sarebbero emerse delle irregolarità negli impianti antincendio durante i controlli a cui partecipavano anche i vigili del fuoco. Gli ospiti dell'hotel sono stati trasferiti nella vicina Torre Bianca Duchi d'Aosta. "Il ricevimento è momentaneamente chiuso, per i check in si prega di recarsi in Torre Bianca (Duchi d'Aosta)", si legge in un foglio posto sotto quello della Questura in cui si legge: "Locale sottoposto a sequestro".

