La polizia sequestra la Torre Rossa di Sestriere | L’impianto antincendio non è a norma L’hotel chiude improvvisamente

La Questura di Torino ha disposto il sequestro preventivo dell’hotel Torre Rossa di Sestriere, a causa di irregolarità riscontrate nell’impianto antincendio. La decisione ha portato alla chiusura improvvisa della struttura, evidenziando l’importanza di rispettare le normative di sicurezza per garantire la tutela degli ospiti e del personale. La vicenda sottolinea l’attenzione delle autorità sulla conformità delle strutture alberghiere alle norme vigenti.

La Questura di Torino ha disposto il sequestro preventivo dell’hotel la Torre Rossa di Sestriere per presunte irregolarità legate alla sicurezza antincendio. Il provvedimento, eseguito oggi 11 gennaio, riguarda uno degli hotel simbolo della storica località sciistica piemontese, una struttura a tre stelle gestita dalla catena Aurum Hotels. Durante i controlli erano presenti anche i vigili del fuoco. Secondo quanto riferito da fonti informate, sarebbero emerse criticità negli impianti antincendio, risultati non conformi alle normative vigenti. A seguito del sequestro, l’attività ricettiva è stata di fatto interrotta. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Sestriere, sequestrata la Torre Rossa: irregolarità negli impianti antincendio Leggi anche: Sestriere, la Torre Rossa sotto sequestro per irregolarità negli impianti antincendio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La polizia sequestra la Torre Rossa di Sestriere, problemi di sicurezza per l’iconico hotel a tre stelle - La Questura di Torino ha posto sotto sequestro preventivo la Torre Rossa di Sestriere per irregolarità legate alla sicurezz a. affaritaliani.it

Sequestrata la Torre Rossa di Sestriere, l’hotel simbolo chiude all’improvviso per problemi di sicurezza - La Torre Rossa di Sestriere, uno degli edifici più iconici della località sciistica della Valsusa, è stata posta sotto sequestro dalla Questura di Torino. giornalelavoce.it

Irregolarità antincendio, sequestrata la famosa Torre Rossa a Sestriere - La Questura di Torino ha posto sotto sequestro preventivo la Torre Rossa di Sestriere per irregolarità legate alla sicurezza. rainews.it

