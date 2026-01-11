Delitto di Garlasco Sempio in tv | Mi aspetto il rinvio a giudizio Sono il colpevole desiderato
Andrea Sempio, coinvolto nel delitto di Garlasco e indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, si prepara a ricevere un’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. In un’intervista televisiva, Sempio ha dichiarato di ritenersi il colpevole desiderato, manifestando la propria posizione di fronte alle nuove indagini condotte dalla procura di Pavia.
Andrea Sempio, indagato in concorso per l’omicidio di Chiara Poggi, si aspetta un rinvio a giudizio nella nuova inchiesta condotta dalla procura di Pavia. “Rinvio a giudizio – ha spiegato intervistato alla trasmissione Verissimo su Canale 5 – nel senso che ci aspettiamo di arrivare ad una udienza preliminare. Vediamo poi in udienza preliminare, puntiamo ovviamente al proscioglimento. Non ci sembra ci siano elementi per andare avanti al processo”. “Sono il colpevole desiderato”. Si tratta della terza volta in cui l’amico del fratello della vittima si trova indagato e “questa è la volta più difficile e spero sia l’ultima”, ha aggiunto definendo il 2025 “l’anno più difficile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
