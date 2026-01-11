Soldati navi da guerra e aerei in Groenlandia | la Gran Bretagna tratta con l’Ue l’invio di truppe

La Gran Bretagna sta negoziando con l’Unione Europea l’invio di truppe in Groenlandia, coinvolgendo soldati, navi da guerra e aerei. L’obiettivo è rassicurare le parti e prevenire eventuali iniziative di annessione dell’isola artica, al centro di tensioni geopolitiche. Questa operazione mira a garantire stabilità e sicurezza nella regione, tra le preoccupazioni di vari attori internazionali.

Truppe europee in Groenlandia per placare le “ansie” di Donald Trump e convincerlo a non “annettere” l’isola artica. È un filo di ragionamento concreto lungo il quale si stanno confrontando da una parte il governo britannico e dall’altra alcuni Paesi dell’Ue, in particolare Germania e Francia. A scriverlo è il Telegraph. Nei giorni scorsi, i funzionari britannici hanno incontrato i loro omologhi di altri Paesi europei per dare inizio ai preparativi. I piani, ancora in una fase iniziale, potrebbero prevedere l’impiego di soldati, navi da guerra e aerei britannici per proteggere la Groenlandia dalla Russia e dalla Cina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Soldati, navi da guerra e aerei in Groenlandia: la Gran Bretagna tratta con l’Ue l’invio di truppe Leggi anche: Groenlandia, media inglesi: Gran Bretagna tratta con gli alleati Ue per inviare forze militari sull’isola Leggi anche: Nato e Gran Bretagna parlano di guerra imminente con la Russia. L’Alleanza spende in armi 10 volte più di Mosca (e l’Ue più del doppio) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Come si è arrivati ai bombardamenti sul Venezuela: dalla “diplomazia dei prigionieri”…; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Il Venezuela, e dopo?; Venezuela, Trump e il ritorno dell’impero: quando la forza sostituisce la legge. Soldati, navi da guerra e aerei in Groenlandia: la Gran Bretagna tratta con l’Ue l’invio di truppe - Truppe europee in Groenlandia per placare le “ansie” di Donald Trump e convincerlo a non “annettere” l’isola artica. ilfattoquotidiano.it

