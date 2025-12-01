Slittino i risultati delle ultime gare del Test Event a Cortina Podio per l’Italia nel team relay

Calato il sipario sulla d ue giorni dedicata al Test Event in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto concerne i protagonisti dello slittino. Sulla Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo si sono tenute delle prove, organizzate dalla FIL (Federazione Internazionale che governa questa disciplina), per testare il tracciato che sarà a Cinque Cerchi, in vista dell'inizio della stagione previsto a Winterberg. Nel secondo giorno si è assistito al singolo maschile e al team relay. Nella prima specialità uno dei riferimenti azzurri non ha gareggiato, ovvero Dominik Fischnaller.

SUPERRRRRRR Dopo una settimana di allenamenti sul budello olimpico di Cortina, arrivano i primi risultati del test event di slittino… E le nostre Andrea Vötter e Marion Oberhofer ci fanno subito sognareeeeee! Sono seconde nel doppio femminile, ad - facebook.com Vai su Facebook

