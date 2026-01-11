Silencing the streets le proteste sotto attacco in tutta Europa e il caso del Regno Unito | Sempre più manifestanti arrestati e incriminati

In Europa, le proteste stanno affrontando crescenti restrizioni, con un aumento di arresti e incriminazioni, in particolare nel Regno Unito. Le organizzazioni internazionali Human Rights Watch e Amnesty International evidenziano come le autorità abbiano limitato significativamente il diritto di manifestare, sollevando preoccupazioni sulla tutela delle libertà civili e sui rischi di repressione delle voci dissidenti.

Le autorità del Regno Unito hanno fortemente limitato il diritto di protestare, secondo le organizzazioni internazionali Human rights watch e Amnesty International. Queste ultime hanno pubblicato in queste ore il rapporto Silencing the streets: the right to protest under attack in the Uk. Il dossier documenta come il governo laburista britannico non è riuscito a revocare le radicali leggi anti-protesta introdotte dal precedente esecutivo conservatore. Al contrario, il partito ha tentato di ampliarle con il Crime and policing bill 2025. E attraverso un uso improprio senza precedenti della legislazione antiterrorismo per prendere di mira e criminalizzare le proteste pacifiche.

