Credevo fosse Halloween poi ho visto il sangue ovunque Regno Unito sotto shock per l’attacco sul treno per Londra
Dieci persone sono rimaste ferite in un violento attacco con coltelli avvenuto sabato sera su un treno diretto a Londra King’s Cross. L’aggressione si è verificata a bordo di un convoglio della compagnia LNER partito alle 18:25 da Doncaster e passato per Peterborough, in Cambridgeshire. Tra i feriti, nove versano in condizioni critiche con ferite potenzialmente letali, mentre una decima persona ha riportato lesioni non gravi. La British Transport Police ha arrestato due uomini in relazione all’attacco e ha dichiarato un incidente di massima gravità. Le forze dell’ordine antiterrorismo sono state coinvolte nelle indagini, anche se al momento non è stata confermata alcuna matrice terroristica. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Credevo che l’epoca degli spot belli fosse finita e che i pubblicitari avessero perso la fantasia. Poi è arrivato Amaro Montenegro… con Totti e Spalletti. Voto: 10 - facebook.com Vai su Facebook