Dieci persone sono rimaste ferite in un violento attacco con coltelli avvenuto sabato sera su un treno diretto a Londra King’s Cross. L’aggressione si è verificata a bordo di un convoglio della compagnia LNER partito alle 18:25 da Doncaster e passato per Peterborough, in Cambridgeshire. Tra i feriti, nove versano in condizioni critiche con ferite potenzialmente letali, mentre una decima persona ha riportato lesioni non gravi. La British Transport Police ha arrestato due uomini in relazione all’attacco e ha dichiarato un incidente di massima gravità. Le forze dell’ordine antiterrorismo sono state coinvolte nelle indagini, anche se al momento non è stata confermata alcuna matrice terroristica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - "Credevo fosse Halloween, poi ho visto il sangue ovunque", Regno Unito sotto shock per l'attacco sul treno per Londra