Sigfrido Ranucci ci attacca ma noi andremo avanti E il caso arriva in Antimafia esclusiva Il Tempo

11 gen 2026

In un contesto di crescente attenzione pubblica, Sigfrido Ranucci critica le nostre posizioni, ma proseguiamo con fermezza. Il caso viene ora approfondito dall’Antimafia, come riportato in esclusiva da Il Tempo. Nel frattempo, si susseguono notizie su Iran e il cantiere di Allah per una nuova moschea a Roma, con dichiarazioni dell’imam che alimentano tensioni. Inoltre, intervista di Francesco Storace al prefetto Giannini arricchisce il quadro delle attuali dinamiche cittadine

Tanto spazio all'Iran e al cantiere di Allah per un'altra moschea a Roma con le dichiarazioni molto minacciose dell'imam, e ancora l'intervista di Francesco Storace al prefetto di Roma, il prefetto Giannini. Ma su Il Tempo di oggi c'è anche grande attenzione al caso dei dossieraggi che - e questa è una notizia in esclusiva del nostro giornale - arriva in Antimafia con un Sigfrido Ranucci molto nervoso che ci attacca in modo scomposto. Il direttore Daniele Consulente ripercorre i caso del "biconslulente" Bellavia - che lavora per alcune procure e per Report - e del suo "papello". 🔗 Leggi su Iltempo.it

