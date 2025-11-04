Sigfrido Ranucci sul caso Garante privacy | Arianna Meloni ci attacca? Non ha ancora detto nulla sugli incontri con Ghiglia – Video

« Un Paese malato, che convive con la sua patologia come se fosse la normalità ». A parlare è Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione televisiva Report, alle porte di Palazzo San Macuto, dove è entrato questa mattina per essere ascoltato dalla Commissione Antimafia. Il giornalista deve riferire in merito all’attentato subito il 9 ottobre, quando le auto sue e di sua figlia sono state danneggiare da un’esplosione davanti alla loro abitazione, a Capo Ascolano. «Un paese in cui non vengono analizzate le anomalie». Ranucci non si è espresso sui contenuti dell’audizione, ma non ha risparmiato aspre critiche al governo sugli eventi degli ultimi giorni, in particolare sullo scontro con Agostino Ghiglia, componente dell’Autorità garante della Privacy. 🔗 Leggi su Open.online