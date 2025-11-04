Caso Report-Garante Sigfrido Ranucci all’Antimafia | Ghiglia? Vittima di se stesso | è andato a chiedere ad Arianna Meloni cosa avrebbe dovuto fare

“Un momento di confronto importante”. Così Sigfrido Ranucci, uscendo dalla Commissione parlamentare Antimafia, dove è stato audito a seguito dell’attentato che ha subito. Poi domani verrà audito dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza Rai. “Lì sono un po’ più abituato” scherza il giornalista e conduttore di Report, che verrà audito assieme al direttore dell’intrattenimento Rai, Paolo Corsini. Audizione che si svolgerà dopo la multa record commissionata dal Garante della Privacy al programma d’inchiesta di Rai3 e dopo le rivelazioni che il programma ha fatto proprio su tutta la vicenda. Gasparri dice che domani avrà molte domande per il direttore Corsini? “Io ringrazio Corsini – afferma Ranucci – ma vorrei che credesse di più nella difesa di Report e che riuscisse a farci ridare le quattro puntate che sono state tagliate e magari cercare di sbattere di più i pugni sul tavolo di chi decide per valorizzare ancora di più una trasmissione come Report. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

