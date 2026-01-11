Il caso dell’aggressione di un funzionario ministeriale alla stazione Termini evidenzia questioni di sicurezza e gestione dei migranti. Secondo le autorità, l’identità e lo status dell’individuo coinvolto avrebbero già permesso la sua espulsione, prevista ma non ancora attuata. La vicenda solleva riflessioni sulla corretta applicazione delle norme e sulla collaborazione tra istituzioni per garantire la sicurezza pubblica.

Avrebbe dovuto essere espulso dall’Italia il 18enne tunisino fermato per l’aggressione di un funzionario ministeriale alla stazione Termini di Roma. Come avrebbe dovuto esserlo Marin Jelenic, il 36enne croato senza fissa dimora che ha accoltellato a morte il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna. Mentre Giorgia Meloni accusa i magistrati di “ mettere a repentaglio la sicurezza “ con le loro decisioni, gli ultimi casi di cronaca dimostrano come i soggetti responsabili (o presunti tali) di aggressioni nelle città fossero a piede libero per l’inerzia del governo. Sabato sera, vicino a Termini, un 57enne dipendente del ministero delle Imprese è stato accerchiato da sette-otto persone, picchiato violentemente e lasciato in una pozza di sangue: ricoverato al Policlinico Umberto I, è intubato in terapia intensiva in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sicurezza, Meloni accusa i giudici. Ma a Roma e a Bologna gli aggressori avrebbero dovuto essere già espulsi

Leggi anche: Briga e Arianna Montefiori svelano il sesso del bebè, poi rivelano: “Avrebbero dovuto essere gemelli”

Leggi anche: Sicurezza, Meloni ammette: «Serve di più, ma i giudici...»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Referendum sulla giustizia, ecco la risposta a Meloni del Comitato del No; La conferenza stampa di Giorgia Meloni - la diretta; L’analisi di Vespa, Meloni difende gli alleati e le scelte di governo; Sicurezza, Meloni cita terra dei fuochi: Magistrati vanificano lavoro di polizia.

Sicurezza, Meloni accusa i giudici. Ma a Roma e a Bologna gli aggressori avrebbero dovuto essere già espulsi - Il 18enne egiziano fermato per il pestaggio a un dipendente ministeriale aveva ricevuto il foglio di via a inizio gennaio ... ilfattoquotidiano.it