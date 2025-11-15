Briga e Arianna Montefiori svelano il sesso del bebè poi rivelano | Avrebbero dovuto essere gemelli

Briga e Arianna Montefiori sono stati ospiti a Verissimo per annunciare il sesso del bebè in arrivo. La rivelazione dell'attrice: "Era una gravidanza gemellare ma un feto si è assorbito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giovani, innamorati e pronti a raccontarci il dolce momento che stanno vivendo… Briga e Arianna Montefiori saranno ospiti sabato a #Verissimo! ? - facebook.com Vai su Facebook

