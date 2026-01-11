Si sono rotte le acque prematuramente è stato un vero parto Continuavo a chiedere di sentire il battito è stato un dolore immenso | Raffaella Fico racconta la perdita del suo bambino al quinto mese

Raffaella Fico ha condiviso pubblicamente la triste esperienza della perdita del suo bambino di cinque mesi. In un messaggio, insieme al compagno Armando Izzo, ha spiegato come le complicazioni durante il parto abbiano causato la prematura scomparsa del bambino, sottolineando il dolore e la difficoltà di quel momento. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero su un evento molto personale e delicato.

“Prima che si creino false ricostruzioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita: purtroppo il nostro bambino di cinque mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”: con questo messaggio Armando Izzo, compagno della showgirl, lo scorso dicembre aveva comunicato sui social la drammatica notizia. E ieri 10 gennaio, Fico è stata ospite a Verissimo e per la prima volta ha raccontato il dolore vissuto: “Si sono rotte le acque prematuramente, è stato un vero parto con cinque ore di travaglio. Un dolore immenso. Fino all’ultimo chiedevo di sentire il battito del cuoricino e mi dicevano: ‘Ti fai solo del male'”, le parole della showgirl che ha spiegato come il dolore sia “immenso”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

