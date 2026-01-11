Raffaella Fico racconta la perdita del bambino | Si sono rotte le acque prematuramente è stato devastante

Raffaella Fico ha condiviso per la prima volta la sua esperienza riguardo alla perdita del bambino, avvenuta prematuramente a cinque mesi di gravidanza. La modella ha descritto il momento come un dolore immenso e devastante, sottolineando l'improvvisa rottura delle acque. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero e rispettoso su un episodio difficile, evidenziando l'importanza di affrontare tali momenti con sensibilità e rispetto.

Raffaella Fico ha parlato per la prima volta della perdita del bambino che aspettava dal compagno Armando Izzo, avvenuta all'improvviso a cinque mesi di gravidanza: "Un dolore immenso, è stato devastante. Si sono rotte le acque prematuramente, è stato un vero parto con cinque ore di travaglio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

