Raffaella Fico e la perdita del bambino | Devastante è stato un travaglio di 5 ore

Raffaella Fico ha condiviso con sincerità l’esperienza della perdita del suo bambino, descrivendo il dolore come devastante e il travaglio di cinque ore. Durante l’intervista a Verissimo, ha parlato del momento difficile vissuto insieme al compagno Armando Izzo, offrendo uno sguardo autentico sulla sofferenza e sulla complessità di un’esperienza così dolorosa.

"È stato devastante, un dolore immenso". Raffaella Fico, ospite oggi a Verissimo, ha parlato del momento particolarmente difficile che sta vivendo insieme al compagno Armando Izzo. La coppia, che aspettava un figlio da 5 mesi, ha annunciato lo scorso 15 dicembre la perdita del bimbo. "Devo andare avanti, ho una bambina di cui prendermi

