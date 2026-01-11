Si è spento il ristoratore Luigi Pietrarelli titolare de Il marchese del grillo

Francavilla al Mare piange la scomparsa di Luigi Pietrarelli, storico titolare del ristorante

Francavilla al Mare piange la scomparsa di Luigi Pietratelli, titolare dello storico ristorante Il Marchese del Grillo. Aveva 77 anni.Origini romane come la cucina che proponeva ai suoi clienti Pietratelli aveva aperto il ristorante specializzato appunto in piatti romaneschi in viale Alcione a. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

