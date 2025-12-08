Si è spento Luigi Cataldi Madonna il Filosofo vignaiolo che ha contribuito a diffondere il vino d' Abruzzo
Si è spento all'età di 69 anni Luigi Cataldi Madonna, il “professore” o “Filosofo vignaiolo”, come era conosciuto per il suo passato di docente all'università dell'Aquila. Produttore di alcuni dei vini più noti d'Abruzzo, era originario di Ofena, in provincia dell'Aquila, ma viveva a Francavilla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
